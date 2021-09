Archeologen vinden heel bijzondere Romeinse schatten in Utrecht

Archeologen hebben bij opgravingen in Utrecht Romeinse voorwerpen gevonden en bewaard die nergens anders ter wereld zo compleet zijn aangetroffen. Het gaat onder meer om een unieke geschutspijl met een ijzeren punt en een houten schacht. In Syrië werden ooit soortgelijke pijlen opgegraven, maar deze bleken niet intact.

De gemeente maakte de vondsten, die al in 2019 werden gedaan en de afgelopen twee jaar zijn geconserveerd, woensdag pas openbaar. Ondertussen mochten deskundigen uit binnen- en buitenland zich al wel verwonderen over de Romeinse voorwerpen. Het lukte Britse specialisten op het gebied van Romeins geschut bijvoorbeeld om een werkende replica te maken op basis van de gevonden pijl. "De zogeheten ballista blijkt de mitrailleur van de Romeinen te zijn geweest", zegt archeoloog Erik Graafstal.

Verder vonden de archeologen behalve een palingfuik, complete gereedschappen zoals messen en een bijl, ook twee stellen hoofdtuig van cavaleriepaarden. Die voorwerpen geven meer duiding over de uitrusting en aansturing van de paarden destijds.

"Het vondstcomplex bevat een rijkdom aan informatie. Ze vertellen ons meer over de wapenuitrusting, handelspatronen en offerpraktijken van de Romeinen. Aan een inscriptie op een geofferde kruik lezen wij dat de soldaat kennelijk wortels in Spanje had. Ook blijkt een kruik met vissaus vanuit Pompeii naar Castellum Hoge Woerd te zijn vervoerd", aldus Graafstal.

In dit Romeinse fort dat tegenwoordig is gereconstrueerd, worden de eeuwenoude overblijfselen komende zaterdag (op open monumentendag) één dag tentoongesteld. Daarna gaan ze voorlopig weer in depot. Het terrein waar de ontdekking is gedaan, maakt deel uit van de Neder-Germaanse Limes die afgelopen zomer is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Wethouder Anke Klein (Erfgoed) is trots: "De vondsten illustreren de rijkdom van het Werelderfgoed in Utrecht. Een schat aan informatie."