Russische minister van noodsituaties overleden bij oefening

De Russische minister van noodsituaties, Jevgeni Zinitsjev, is overleden tijdens een oefening in de noordelijke stad Norilsk. Het ministerie meldt dat Zinitsjev stierf terwijl hij iemands leven probeerde te redden, maar gaf verder geen details over het voorval.

De minister was in het noorden van Rusland voor een oefening van meerdere overheidsinstanties. Bij deze oefening werd voorbereid op mogelijke crisissituaties in het noordpoolgebied. Zinitsjev bezocht ook een lokaal reddingsteam en bracht een bezoek aan de bouw van een nieuwe brandweerkazerne.

Volgens sommige Russische media viel de 55-jarige Zinitsjev van een klif toen hij tijdens een filmopname een cameraman probeerde vast te pakken die was uitgegleden. Volgens een andere, ook onbevestigde lezing sprong de minister in het water om een cameraman te helpen, waarna hij een steen raakte en overleed. De cameraman is naar verluidt ook overleden.

Zinitsjev werkte voorheen voor de Russische geheime dienst FSB en zou ook een persoonlijke lijfwacht van president Vladimir Poetin zijn geweest. In 2018 benoemde Poetin hem tot minister. Het ministerie van noodsituaties moet Russen onder meer beschermen tegen natuurrampen, overziet de nationale reddingsteams en moet bijvoorbeeld zorgen dat de bevolking en overheidsinstanties voorbereid zijn op crisissituaties.