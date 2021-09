Utrechtse farmaceut sluit miljoenendeal met Japanse branchegenoot

Farmaceut AM-Pharma heeft een miljoenendeal gesloten met een Japanse branchegenoot over de verkooprechten van een medicijn tegen acuut nierfalen. De waarde van het contract kan in totaal oplopen tot 245 miljoen euro als het medicijn wordt goedgekeurd in Japan en daar mag worden verkocht. Het Utrechtse bedrijf krijgt nu al direct 20 miljoen euro.

De Japanse farmaceut Kyowa Kirin krijgt de exclusieve rechten om het middel ilofotase alfa, voorheen recAP, na goedkeuring in Japan te verkopen. Het medicijn wordt nog getest onder maximaal 1600 patiënten in Europa, de Verenigde Staten en Japan. Als dat onderzoek is afgerond zullen de goedkeuring en de toelating op de markt worden aangevraagd.

Volgens AM-Pharma krijgen jaarlijks zo’n 3 miljoen patiënten in de VS, Europa en Japan te maken met aan bloedvergiftiging gerelateerd nierfalen. Daarvan overlijden er ongeveer 700.000. Een bloedvergiftiging, ook wel sepsis, is een heftige ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie. Die kan zo ernstig zijn dat organen zoals de nieren uitvallen. AM-Pharma onderzoekt met hetzelfde middel ook de effectiviteit bij patiënten met orgaanfalen na een infectie met het coronavirus.

Bij patiënten op de intensive care werken de nieren vaak niet goed. Falen van het orgaan treedt op bij 40 tot 60 procent van de opnames. ‘Alleen al in de VS kost behandeling van deze acute aandoening zo’n 10 miljard dollar per jaar’, schrijft AM-Pharma in een toelichting op de deal.