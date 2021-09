China ziet klimaatsamenwerking VS niet los van andere kwesties

Onderminister Wang Shouwen deed die uitspraak in Xiamen op een Amerikaans-Chinees handelsevenement. De relatie tussen die twee grootmachten verslechterde de afgelopen jaren flink. De vorige Amerikaanse president Donald Trump raakte verwikkeld in een handelsoorlog met China en maakte Peking ook harde verwijten over de coronapandemie. Trump zei dat de Chinezen een ‘plaag op de wereld hebben losgelaten’ en noemde het coronavirus regelmatig het China-virus.

Ook het aantreden van een nieuwe Amerikaanse regering heeft niet geleid tot een grote verbetering van de relatie. Er bestaat nog steeds onenigheid over de coronacrisis, de mensenrechtensituatie in de Chinese gebieden Hongkong en Xinjiang en andere kwesties. De huidige president Joe Biden wil wel graag een ambitieuze aanpak van klimaatverandering en zijn regering probeert dat als een losstaand dossier te behandelen in gesprekken met China.

John Kerry

Dat China daar weinig voor lijkt te voelen, bleek vorige week toen de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry het land bezocht. Daar gaven Chinese topfunctionarissen hem volgens Amerikaanse media te verstaan dat de slechte relatie ook de samenwerking op klimaatgebied kan ondermijnen. ‘Mijn reactie was: luister, klimaat is geen ideologische kwestie. Het heeft niets te maken met partijpolitiek en het is geen geopolitiek wapen of middel’, zei de Amerikaan naderhand tegen de pers.

Kerry merkte ook op dat China in zijn ogen meer zou kunnen doen tegen klimaatverandering. Hij zei zijn Chinese evenknie Xie Zhenhua nogmaals te zullen ontmoeten in de aanloop naar de internationale klimaattop COP26 die in november wordt gehouden in het Schotse Glasgow. Daar vergaderen vertegenwoordigers uit bijna tweehonderd landen over de maatregelen die nodig zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan.