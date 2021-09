Qatar vindt dat Taliban zich ‘pragmatisch’ opstellen

De Taliban namen vorige maand na een bliksemoffensief de macht over in Afghanistan, maar hun regime wordt nog niet erkend door de internationale gemeenschap. De fundamentalisten hebben wel toenadering gezocht tot westerse landen en proberen internationaal een gematigd gezicht te laten zien.

Topfunctionaris Lolwah al-Khater van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de Taliban in elk geval de feitelijke heersers zijn over hun land. Ze beklemtoonde dat de Taliban een paar ‘positieve gebaren’ hebben gemaakt na hun machtsovername.

Verenigde Staten

Khater noemde het veelzeggend dat veel evacués Kabul konden verlaten, onder wie ook veel vrouwelijke studenten. Dat was zonder de medewerking van de Taliban niet mogelijk geweest, merkte ze op. Ze benadrukte wel dat ook Qatar nog even wacht met het erkennen van de nieuwe Taliban-regering.

Qatar geldt als een bondgenoot van de Verenigde Staten. Die hebben een belangrijke militaire basis in de rijke golfstaat. De onderhandelingen tussen de VS en de Taliban die vooraf gingen aan het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan vonden ook plaats in Qatar, waar de Taliban een politiek kantoor hadden.

Blinken

Ook de internationale gemeenschap worstelt met de vraag hoe het de Taliban moet benaderen nu de extremisten een regering hebben gevormd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken houdt woensdag internationaal topoverleg over de situatie in Afghanistan.

Blinken spreekt in Duitsland eerst met zijn Duitse ambtsgenoot Heiko Maas. Later volgt een virtuele bijeenkomst met ministers uit twintig landen. De VS hebben al duidelijk gemaakt zich zorgen te maken over de samenstelling van de Taliban-regering, die geen vrouwelijke ministers telt.