Overwinning van Oranje op Turkije trok 2,6 miljoen kijkers

Oranje won met 6-1 van Turkije en gaat nu aan kop in de poule op weg naar het WK in Qatar. Memphis Depay was met drie goals de belangrijkste speler aan Nederlandse zijde. Het Nederlands elftal speelt op 8 oktober weer een kwalificatiewedstrijd, dan tegen Letland.

De wedstrijd tegen Turkije was ook het best bekeken programma dinsdagavond. De tweede aflevering van HLF8, de nieuwe dagelijkse talkshow van Johnny de Mol, trok 213.000 kijkers. Dat is de helft van het aantal mensen dat op maandag naar de eerste uitzending keek. In de eerste uitzending waren Davina Michelle, Henny Huisman en Jeroen van der Boom te gast. In de tweede aflevering ontving De Mol als gasten Guus Meeuwis, Ronnie Flex en Dirk Kuijt.

De NPO-talkshow Khalid & Sophie werd op hetzelfde moment door 351.000 mensen bekeken. Daarmee doet de opvolger van De Vooravond het structureel minder goed dan zijn voorganger tijdens de eerste weken. De Vooravond werd door de NPO geschrapt uit de programmering omdat het ‘urgentie’ zou missen.