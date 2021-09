Nikkei sluit boven 30.000 punten na sterkere economische groei

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag verder vooruit en eindigde voor het eerst sinds begin april weer boven de 30.000-puntengrens. De stemming werd gesteund door een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie in het tweede kwartaal. Ook het aanstaande vertrek van de Japanse premier Yoshihide Suga bleef zorgen voor optimisme. Beleggers hopen dat zijn opvolger meer zal doen om het herstel van de coronacrisis aan te jagen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,9 procent in de plus op 30.181,21 punten. De laatste keer dat de graadmeter boven de 30.000 punten wist te sluiten was op 5 april dit jaar. Sinds de aankondiging van Suga afgelopen vrijdag om zich niet verkiesbaar te stellen als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) is de Nikkei al bijna 6 procent gestegen.

De groei van de economie in het tweede kwartaal werd opwaarts herzien naar 0,5 procent op kwartaalbasis. Eerder werd een groei van 0,3 procent gemeld. Bij de bedrijven zette SoftBank de opmars voort en won bijna 5 procent. De techinvesteerder werd een dag eerder al bijna 10 procent meer waard na een strategische overeenkomst met Deutsche Telekom, waarbij SoftBank middels een aandelenruil een belang in het Duitse telecombedrijf krijgt.

De andere beurzen in de Aziatische regio gingen omlaag na de koersverliezen op Wall Street. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Kospi in Seoul zakte 0,8 procent. De hoofdgraadmeter in Shanghai daalde 0,2 procent.

In Hongkong bleef de aandacht gericht op China Evergrande Group. De door schulden geplaagde Chinese projectontwikkelaar zag zijn koers kortstondig onder de introductieprijs zakken, maar herpakte zich snel en won bijna 4 procent. Evergrande raakte eerder deze week meer dan 8 procent aan waarde kwijt. Vorige week ging de koers van Evergrande ook al hard onderuit nadat het bedrijf waarschuwde voor mogelijke betalingsproblemen.