Economie Japan groeide in tweede kwartaal wat sneller dan gedacht

De Japanse economie is in het tweede kwartaal wat sneller gegroeid dan gedacht. Dat komt doordat Japanse bedrijven meer hebben geïnvesteerd dan eerder werd aangenomen. De economische vooruitzichten blijven echter onzeker voor het land vanwege het hoge aantallen coronabesmettingen.

De op twee na grootste economie ter wereld groeide in de periode van april tot en met juni met 0,5 procent in vergelijking met het eerste kwartaal, meldt de Japanse regering op basis van nieuwe cijfers over de economie. Daarmee wist het Aziatische land een recessie te ontlopen. Eerder werd nog uitgegaan van een groei met 0,3 procent in de meetperiode. In het eerste kwartaal was nog sprake van een krimp van 0,9 procent.

De hoge aantallen coronabesmettingen in Japan en de trage vaccinatiecampagne belemmeren het herstel. De coronamaatregelen zijn de laatste tijd aangescherpt. Daarnaast kunnen wereldwijde chiptekorten een rem zetten op de Japanse autoproductie en -leveringen. Ook zijn er signalen dat de groei van de Chinese economie afremt, wat direct gevolgen kan hebben voor Japan. Het land is een van de belangrijkste handelspartners van Japan.