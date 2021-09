CU: laat demissionaire bewindslieden verlof opnemen als Kamerlid

Bewindslieden in een demissionair kabinet die worden gekozen in een nieuwe Tweede Kamer zouden verlof moeten kunnen opnemen, en daarbij tijdelijk worden vervangen in het parlement. Dat bepleit de ChristenUnie. Het zou volgens de partij de controlerende functie van de Kamer ten goede komen.

Als een minister of staatssecretaris nu wordt gekozen in de Tweede Kamer, zijn zij zowel parlementslid als bewindspersoon zolang er nog geen nieuw kabinet op het bordes staat. Het onderwerp kwam de afgelopen tijd op de agenda te staan, doordat het demissionaire kabinet drie gekozen Kamerleden benoemde als bewindspersoon, ná de verkiezingen. Volgens critici is dit strijdig met de grondwet. De Raad van State (RvS) ging niet zo ver in haar oordeel, maar noemde de gang van zaken wel "ongelukkig".

De drie Kamerleden (Dennis Wiersma en Dilan Yesilgöz van de VVD en Steven van Weyenberg van D66) besloten uiteindelijk hun Kamerzetel op te geven, nadat de RvS zich over de kwestie had uitgesproken. De Kamer gaat woensdag nog wel over de kwestie in debat.

CU-Kamerlid Don Ceder benadrukt dat het de rol van de Kamer is om "wetten te maken en de regering te controleren. Onder andere de toeslagenaffaire laat zien hoe cruciaal die controle is". Dan helpt het niet "als we bewindspersonen hebben die tegelijk Kamerlid zijn, maar die functie niet kunnen uitvoeren en zichzelf moeten controleren. Het schoolvoorbeeld van de slager die zijn eigen vlees moet keuren", aldus Ceder. "Laten we daarom demissionaire bewindspersonen verlof geven zodat we, ook in een demissionaire periode, met 150 Kamerleden de regering kunnen controleren."