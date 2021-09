Merkel pleit voor CO2-vrije transportsector op grote autoshow

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft dinsdag bij de opening van de grote autoshow IAA Mobility, in München, een lans gebroken voor een snelle transitie naar een CO2-vrije transportsector. Ze gaf aan daartoe ook in gesprek te zijn met verschillende Duitse industrieleiders. De auto-industrie noemde ze een ‘centraal onderdeel’ in het streven naar klimaatneutraliteit.