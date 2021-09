CDA pleit voor creatiever klimaatbeleid, gericht op industrie

Bontenbal wil dat een nieuw kabinet met de twaalf grootste uitstoters om tafel gaat om bindende afspraken te maken. Bedrijven moeten minder gaan uitstoten, en ‘in ruil daarvoor maakt de overheid het mede mogelijk de transitie daadwerkelijk te maken’. Zo stelt het CDA onder meer voor om de overheid ‘pro-actief en risicodragend’ te laten investeren in een waterstoftransportnetwerk en andere infrastructuur die nodig is voor bedrijven om te verduurzamen. Besluiten hierover zijn op korte termijn nodig, aldus Bontenbal.

Volgens het CDA is het ‘niet houdbaar alle kosten van de energietransitie te financieren vanuit de energierekening’. Een nieuw kabinet moet kijken hoe een deel van de kosten door belastinggeld kan worden betaald en ‘hoe Europese fondsen kunnen worden ingezet’.

Bontenbal bepleit daarnaast de oprichting van ‘Wetenschappelijke Adviesraad’, die de regering adviseert over klimaatbeleid. Het is vorige kabinetten nog niet gelukt om ‘de samenleving mee te nemen’ in de energietransitie, vindt Bontenbal. Dat had er ook mee te maken dat het beleid te ‘technocratisch van aard’ was. ‘Kosteneffectiviteit was het belangrijkste criterium en het debat ging over procenten en megatonnen CO2-reductie’, aldus het Kamerlid.

Hij is kritisch op het kabinet, dat extra maatregelen moest treffen om de klimaatdoelen te halen die de rechter heeft opgelegd in het Urgenda-vonnis. ‘Het zou niet nodig moeten zijn dat effectief klimaatbeleid via rechtszaken wordt afgedwongen; de politiek behoort de maatregelen te treffen die nodig zijn.’

De afgelopen jaren stelde het CDA zich soms terughoudender op als het gaat om de klimaattransitie, hoewel de partij ook de klimaatwet mede-ondertekende. Daarin staan de reductiedoelen voor de komende decennia vastgelegd. De plannen van Bontenbal volgen op een eerdere ‘visie’ van CDA’er Derk Boswijk op de stikstofaanpak. Het CDA, dat zich na het verkiezingsverlies bezint op een duidelijke koers, is naar verluidt van plan met meer van dit soort ‘manifesten’ te komen over verschillende thema’s.