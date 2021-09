Oranje vernedert Turkije (6-1) en staat bovenaan in poule

Het Nederlands elftal heeft de macht gegrepen in groep G van de WK-kwalificatie. Oranje veroverde met een ruime zege in de Johan Cruijff ArenA op Turkije (6-1) de koppositie van de poule.

Memphis Depay was de grote man met drie doelpunten. Davy Klaassen opende al in de 1e minuut de score en was bij de 2-0 en 3-0 betrokken. Nederland leidde bij rust met 3-0. Turkije speelde de hele tweede helft met een man minder. Çaglar Söyüncü kreeg vlak voor rust zijn tweede gele kaart. Invallers Guus Til en Donyell Malen tekenden voor de 5-0 en 6-0, voordat Cengiz Ünder in blessuretijd de eindstand bepaalde.

Noorwegen staat in punten gelijk met Oranje, maar heeft een veel slechter doelsaldo. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. De nummer 2 krijgt een herkansing in de play-offs. Oranje speelt volgende maand tegen Letland en Gibraltar. In november staan de laatste groepswedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen op het programma.