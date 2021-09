Coronazorgen drukken sentiment op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met verliezen de handel uitgegaan vooral om zorgen over de vertraging van het economisch herstel door de Delta-variant van het coronavirus. Beleggers keerden terug van een lang weekend. Maandag bleef maandag dicht vanwege Labor Day.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,8 procent lager op 35.100,00 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 4520,03 punten De Nasdaq steeg een fractie tot 15.374,33 punten.

Ford sloot de sessie met een winst van 0,5 procent. De autoproducent maakte bekend dat het Doug Field wegkaapt bij Apple. Field heeft de leiding over de Apple-autodivisie. Hij wordt bij Ford het hoofd van de divisie geavanceerde technologie.

Apple

Ondanks het vertrek van Field won Apple 1,6 procent. Het bedrijf presenteert op 14 september waarschijnlijk een nieuwe lijn iPhones. De lancering medio september resulteert doorgaans in een verkoophausse in de laatste week van Apple’s fiscale vierde kwartaal.

Verder ging de aandacht uit naar vliegtuigmaker Boeing, die 1,8 procent verloor. De Ierse prijsvechter Ryanair, een van de grootste klanten van Boeing, kondigde aan gesprekken met de Amerikanen over de aankoop van nieuwe vliegtuigen te hebben gestaakt. Ryanair was maandenlang met Boeing in conclaaf over de aankoop van nieuwe toestellen. Nu er een streep door de gesprekken is gegaan verliest Boeing in potentie tientallen miljarden dollars aan inkomsten.

Spotify

Muziekstreamingdienst Spotify sloot met een winst van 2,3 procent. Het van huis uit Zweedse bedrijf profiteerde van een adviesverhoging van KeyBanc. Volgens de analisten groeit het gebruikersbestand van Spotify harder dan bij concurrenten.

Chipmaker Intel (plus 0,3 procent) wil de komende tien jaar tientallen miljarden euro’s steken in het verbeteren van de chipcapaciteit in Europa. Daarbij is er bijzonder aandacht voor de chiptekorten in de auto-industrie.

JD.com

JD.com won dik 4 procent. De Chinese e-commerce-onderneming kondigde de komst van een nieuwe president aan. Oprichter en topman Richard Liu doet op zijn beurt een stap terug. Verder won onlinedatingbedrijf Match Group 7,5 procent. Het bedrijf krijgt later deze maand een plek in de S&P 500.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 68,34 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 71,57 dollar per vat. De euro was 1,1840 dollar waard, gelijk aan het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.