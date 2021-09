Bloomberg: Ford wil topbestuurder autotak Apple binnenhalen

Field is momenteel ook vicepresident van de speciale projectgroep van Apple en was eerder in dienst bij Tesla. Hij speelde daar een belangrijke rol bij de lancering van de Model 3 sedan. De overgang van Field wordt mogelijk dinsdag nog bekendgemaakt. Vertegenwoordigers bij Apple en Ford weigerden tegen Bloomberg commentaar te geven.

Onder de nieuwe topman Jim Farley weet Ford investeerders meer en meer te overtuigen dat het de concurrentie aankan met onder meer Tesla op het gebied van elektrisch rijden en technologie. Sinds oktober, toen Farley aan het roer kwam te staan van Ford, zijn de aandelenkoersen van de automaker bijna verdubbeld.

Voor Apple zou een vertrek van Field een gevoelige tik zijn. Het autoproject van Apple heeft al verschillende keren te maken gehad met strategie- en leiderschapswisselingen sinds het vorm begon te krijgen in 2014. Field kwam in 2018 en lijkt sinds februari zeker het vierde lid van het managementteam van de autogroep te zijn dat vertrekt. Field begon zijn carrière overigens als ingenieur bij Ford.