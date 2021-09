PvdA en GL: niet zomaar steun aan rechts minderheidskabinet

Een rechts minderheidskabinet hoeft echt niet zomaar op steun van de PvdA en GroenLinks te rekenen. Dat hebben partijleiders Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) gezegd in het debat over de formatie.

Volgens Ploumen hebben de grote partijen ‘de dure plicht’ om tot een meerderheidscoalitie te komen. ‘Daartoe is nog geen enkele poging ondernomen.’ Daarom steunt haar partij het voorstel om op zoek te gaan naar een minderheidscoalitie niet. Tegen eventueel rechts beleid van een nieuw kabinet zal haar partij ‘keihard oppositie’ voeren, waarschuwde de PvdA-leider.

Klaver baalt dat het niet is gelukt om met de twee linkse partijen tot een meerderheid te komen. De GroenLinks-leider stoort zich aan de opmerkingen van VVD-leider Mark Rutte dat de zes partijen verantwoordelijkheid zullen nemen voor beleid. ‘Als we nu eng zijn om mee te praten, dan zijn we dat ook als we in de oppositie zitten’, zegt Klaver daarover