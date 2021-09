Vooruitzichten Franse economie verbeterd

De bedrijvigheid in juli en augustus bleef in de buurt van het niveau van vóór de crisis. De verwachting is dat de achterstand als gevolg van de pandemie dit jaar volledig is ingelopen. Het Franse statistiekbureau stelde ook de prognose voor de economische groei dit jaar bij van 6 procent in juli naar 6,25 procent nu. Econoom Julien Pouget van Insee noemt het opmerkelijk dat het herstel zich heeft doorgezet ondanks een vierde golf van de epidemie.

De Franse regering weigerde eerder weer landelijke beperkingen door te voeren toen het aantal coronagevallen deze zomer opnieuw toenam. In plaats daarvan werd de vaccinatiecampagne geïntensiveerd. Meer dan 77 procent van de mensen boven de twaalf jaar is volledig gevaccineerd.