Merkel: auto-industrie kan onderdeel oplossing klimaatcrisis zijn

Merkel zei dat tijdens haar regeerperiode veel is gedaan om de overgang naar elektrisch rijden te stimuleren door subsidies voor elektrische auto’s te verstrekken en de ontwikkeling van laadinfrastructuur te ondersteunen. Volgens Merkel werd de Duitse auto-industrie eerst als ‘terughoudend’ gezien bij de overstap naar elektrisch rijden, maar is er inmiddels veel vooruitgang geboekt.

‘De auto-industrie is niet alleen onderdeel van het klimaatprobleem, maar vooral een centraal deel van de oplossing’, verklaarde de bondskanselier die deze maand na zestien jaar aftreedt. Merkel was in het verleden vaak te gast op de IAA-autoshows. Duitsland wil in 2045 klimaatneutraal zijn en daar speelt de autosector een belangrijke rol bij. Autobedrijven als BMW, Daimler en Volkswagen doen grote investeringen in elektrisch aangedreven voertuigen.

Klimaatactivisten protesteerden eerder op de dag bij de autoshow en op wegen rond München. Zij vinden dat de auto-industrie bijdraagt aan de klimaatcrisis en dat veel sneller moet worden gestopt met de verkoop van benzine- en dieselauto’s. Voor vrijdag en zaterdag zijn grote protesten aangekondigd rond de autoshow. Daar zouden vele duizenden mensen op af moeten komen.