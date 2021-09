Studentencorps Amsterdam schorst mishandelende ontgroeners

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. schorst meerdere leden die zich hoogstwaarschijnlijk hebben misdragen tijdens de ontgroeningsperiode. Zij kunnen uiteindelijk worden geroyeerd. Ook meerdere disputen worden geschorst. Bij zeker zes disputen zijn studenten die lid wilden worden, mishandeld en vernederd. Ze werden gestompt, getrapt en in het gezicht geslagen. ‘Dit heeft niets met ‘kennismaken’ te maken. Het is een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis’, laat het studentencorps weten.