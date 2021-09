Presentatie nieuwe lijn iPhones mogelijk op 14 september

De nieuwe lijn van smartphones zal naar verwachting de portretmodusfunctie uitbreiden naar video. Daarmee kan de camera een scherptediepte-effect creëren door bijvoorbeeld gezichten op de voorgrond scherp te stellen en de achtergrond te vervagen. Ook zal de opnamekwaliteit van video’s beter zijn.

De lancering medio september resulteert doorgaans in een verkoophausse in de laatste week van Apple’s fiscale vierde kwartaal. Miljoenen fanatieke shoppers willen zo snel mogelijk de nieuw uitgebrachte iPhones in bezit hebben.

iPhone-verkopen

Vorig jaar werd het evenement met een maand uitgesteld vanwege de coronapandemie. Daardoor werden de iPhone-verkopen in het openingsweekend niet meegenomen in de resultaten van het vierde kwartaal. Normaal gesproken worden honderden journalisten uitgenodigd op de campus in Cupertino in Californië. Sinds vorig jaar is het bedrijf vanwege de pandemie overgestapt op virtuele evenementen.

Het evenement helpt analisten op Wall Street ook bij het opstellen van hun verkoopprognoses voor de feestdagen, doorgaans het belangrijkste verkoopkwartaal voor Apple.