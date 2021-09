Rutte en Kaag botsen met Wilders over aantijging van corruptie

PVV-leider Geert Wilders heeft zich tijdens een Kamerdebat over de kabinetsformatie de woede van VVD en D66 op de hals gehaald door die partijen van "corruptie" te betichten rond de benoeming van D66'er Vera Bergkamp tot Kamervoorzitter. VVD-leider Mark Rutte riep Wilders op zijn woorden terug te nemen, maar dat weigerde Wilders.

Bergkamp volgde in april PvdA'er Khadija Arib op als voorzitter van de Tweede Kamer. Zij liet in een geheime stemming onder anderen PVV-Kamerlid Martin Bosma achter zich. Toen Bergkamp tijdens het debat weigerde Wilders het woord te geven, omdat hij al het aantal afgesproken vragen had gesteld, herhaalde hij zijn eerdere beschuldiging dat Rutte en D66-leider Sigrid Kaag die verkiezing samen hebben bekokstoofd.

Tegen de regels van het debat in richtte Rutte zich rechtstreeks tot Wilders. "Geert, ik begrijp heel goed dat je af en toe ontzettend kwaad kunt zijn, maar dit is een woede-uitbarsting. Het zou chique zijn als je die rechtzet." Maar Wilders peinsde daar niet over: "Mark, ik sprak de waarheid. En ik neem er geen woord van terug." Kaag noemde de uitlatingen van Wilders "zeer onbetamelijk" en "stuitend".