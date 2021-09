Kaag wil geen vertrouwen uitspreken in Rutte

D66-leider Sigrid Kaag wil niet zeggen of ze nog voldoende vertrouwen in VVD-voorman Mark Rutte heeft om samen verder gaan. Wel verklaarde ze een ‘prettige en goede samenwerking’ met Rutte te hebben gehad ‘langs lijnen van de inhoud’.

‘Ik vertrouw eigenlijk heel weinig mensen in mijn leven’, zei Kaag op een vraag van Geert Wilders van de PVV. ‘Ik ga voor een zakelijke benadering’, verklaarde ze dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer.

Kaag haalde een dag eerder tussen de regels door uit naar de VVD-leider in een toespraak in Amsterdam. ‘Als me iets is opgevallen in de jaren nadat ik terugkwam naar Nederland is het wel dat politiek hier wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen, en binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie’, zei ze toen.

Volgens de D66-leider heeft ze niets nieuws gezegd. ‘Ik zeg dit al anderhalf jaar. En ja, ik vind visie belangrijk en ik ben niet zo van het kopjes koffie drinken, ik ben van een zakelijke benadering.’ Maar ze zegt dat de kritiek ook betrekking heeft op haar eigen doen en laten.