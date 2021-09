Mishandeling op Rembrandtplein met Lil Kleine staat op beeld

De mishandeling van een 28-jarige man in club Olivia op het Rembrandtplein in Amsterdam, waarvoor rapper Lil Kleine wordt vervolgd, is vastgelegd op camerabeelden. De videobeelden van de bewakingscamera’s zitten in het strafdossier, zegt de advocaat van een van de medeverdachten. De raadsman pleit ervoor dat de beelden tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zullen worden getoond.

Woensdag dient bij de rechtbank in Amsterdam een regiezitting over de mishandeling in de nacht van 6 op 7 december 2019. Het 28-jarige slachtoffer werd volgens het OM door drie mannen vastgepakt, tegen het lichaam geschopt en in zijn gezicht gestompt of geslagen. Toen het slachtoffer na een duw ten val kwam, volgden nog meer schoppen en trappen.

Het OM verdenkt Jorik Scholten, zoals de 26-jarige artiest eigenlijk heet, met twee mannen uit Boxtel van het medeplegen van mishandeling. Woensdag zal het OM de rechtbank informeren over de stand van zaken van het onderzoek. De verdediging kan nog eventuele onderzoekswensen indienen. Waarschijnlijk wordt dan ook bepaald wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.

Inleidende zitting

Rapper Lil Kleine ontkent volgens zijn advocaat de clubbezoeker te hebben mishandeld. ‘De verdediging heeft bij de onderzoeksrechter het verzoek neergelegd de aangever en zijn vriend te horen en dat verzoek is ingewilligd’, aldus raadsvrouw Nienke Hoogervorst in een verklaring. ‘De regiezitting is door het Openbaar Ministerie belegd omdat de twee medeverdachten nog geen onderzoekswensen kenbaar hebben gemaakt en het Openbaar Ministerie deze oude zaak op zitting wenst te plannen.’

Hoogervorst zegt dat haar cliënt woensdag niet naar de rechtbank komt, omdat het nog een inleidende zitting betreft. Een 41-jarige medeverdachte uit Boxtel komt evenmin.