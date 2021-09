Ministerie: stijging besmettingen op scholen was te verwachten

Het ministerie van Onderwijs kijkt er niet raar van op dat het aantal coronabesmettingen op scholen in hoog tempo stijgt. Dinsdag meldden GGD’en dat door het hele land heen alweer tientallen schoolklassen naar huis zijn gestuurd vanwege coronagevallen. Eén op de acht coronabesmettingen waarvan de oorsprong te achterhalen viel, was op een basisschool of kinderopvangcentrum.

‘Dat is heel vervelend voor de betrokkenen, maar dit was te verwachten’, laat een ministeriewoordvoerder weten. Het is ‘de hoogste prioriteit’ van het ministerie dat leerlingen verantwoord naar school kunnen. Later deze maand beslist het kabinet of het verdere versoepelingen in het basisonderwijs kan zetten. Daarvoor komt eerst het Outbreak Management Team (OMT) met een nieuw advies. De woordvoerder wijst erop dat de besmettingscijfers vergelijkbaar zijn met die van juni.

In de leeftijdscategorie van 5 tot en met 9 jaar steeg het aantal coronabesmettingen met ruim de helft ten opzichte van vorige week, tot ruim 1700. In de groep van 10 tot en met 14 jaar testten afgelopen week 2075 kinderen positief, 42 procent meer dan een week eerder. Ook onder het personeel namen de besmettingen sterk toe, al ging het in absolute cijfers niet om heel hoge aantallen.

Het schooljaar is in het hele land weer begonnen. In regio Zuid keerden scholieren maandag als laatste terug naar de schoolbanken. In de regio’s Noord en Midden, waar de vakantie al eerder voorbij was, zitten inmiddels alweer duizenden kinderen thuis in quarantaine. Vooralsnog is dat verplicht bij besmettingen in basisschoolklassen. Mogelijk komt daar binnenkort verandering in, maar daarover heeft het kabinet nog geen besluit genomen.