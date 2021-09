Als hij weer terugkomt in de Tweede Kamer, gaat oud-CDA'er Pieter Omtzigt niet terug naar zijn partij. Al langer leek een verzoening onwaarschijnlijk, en in een interview in Tubantia bevestigt Omtzigt officieel dat hij op eigen houtje doorgaat in de Tweede Kamer. "Op dit moment richt ik geen partij op", voegt hij daaraan toe.