Verontwaardiging over uitblijven reactie Rutte op sneer Kaag

Partijen in de Tweede Kamer zijn verontwaardigd over het feit dat VVD-leider Mark Rutte niet wil reageren op de aantijgingen van D66-voorvrouw Kaag aan zijn adres. Volgens PVV-leider Geert Wilders laat Rutte zich "politiek mishandelen".

Volgens Wilders kan de VVD niet meer gaan samenwerken met D66 na de "politieke aframmeling" door Kaag. Door niet te reageren, blijkt volgens Wilders weer dat de VVD-leider er alles voor over heeft om weer in het Torentje te komen. "U laat zich vernederen."

Ook SP'er Lilian Marijnissen vindt dat Rutte moet ingaan op de zaak. Het is "te gemakkelijk" om niet te reageren. Ze wees daarbij ook op de formatie die na ruim vijf maanden muurvast zit. Daarom is een reactie van Rutte op de aantijgingen "relevant".

"Beschamend", oordeelde Farid Azarkan van Denk. "Deze minister-president heeft twee partners weggestuurd, samen met Wopke Hoekstra. En de enige overgebleven partner heeft gisteravond een hele bestek-la in zijn rug gemieterd."

Rutte wil niet reageren op de woorden van Kaag tijdens een lezing maandagavond omdat hij zich naar eigen zeggen wil concentreren op de vorming van een kabinet. "Ik vind van alles over gisteravond, maar ga dat niet met u delen." Kaag noemde Rutte in haar lezing niet bij naam, maar zei dat leiderschap het "tegenovergestelde is van regelen en ritselen zonder visie".