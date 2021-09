Schotse regering zet weer in op onafhankelijkheidsreferendum

De Schotse regering van premier Nicola Sturgeon hervat de procedure voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. Die volksraadpleging moet in 2023 plaatsvinden, aldus Sturgeon in het parlement. Het opzetten van een nieuw referendum werd eerder stilgelegd, omdat de regering wilde focussen op het bestrijden van de coronapandemie.

Een referendum kan volgens de regering pas plaatsvinden als de coronacrisis voorbij is, maar de Schotse regering hervat wel weer het werk aan een plan voor onafhankelijkheid. De conservatieve oppositie wil dat Sturgeon blijft focussen op de situatie rondom het coronavirus. De conservatieven waren een van de drie grote partijen die bij het eerste referendum voor Schotse onafhankelijkheid in 2014 actie voerden om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven.

De Schotse Nationale Partij van Sturgeon haalde in mei een grote verkiezingszege bij de regionale parlementsverkiezingen. Hierdoor kwam een nieuw onafhankelijkheidsreferendum een stap dichterbij. Sturgeon zei dat politici in Londen die het referendum willen tegenhouden ruzie zoeken met de ‘democratische wensen’ van de Schotten. De Britse premier Boris Johnson liet al weten een referendum niet toe te staan, maar Sturgeon kan dat aanvechten bij de rechter.

Bij het vorige referendum in 2014 stemde 55 procent voor verblijf in het VK, maar dat was nog voor de brexit. De meeste Schotten waren tegen het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Bij haar toespraak dinsdag heeft Sturgeon ook andere regeringsplannen uitgezet. Zo moet het makkelijker gaan worden voor transgenders om hun geregistreerde gender aan te passen, kan iedereen onder de 22 vanaf januari gratis met de bus en moet Schotland een eigen gezondheidsdienst krijgen.