Rutte: stroeve en lange formatie slechte zaak

Dat de kabinetsformatie bijna een halfjaar na de verkiezingen nog steeds niet op gang is gekomen is "niet goed", vindt VVD-leider Mark Rutte. "Ik ben daar persoonlijk niet blij mee. Het is een slechte zaak", zei hij in het debat over de vastgelopen kabinetsformatie. Als leider van de grootste partij "voel ik daar zelf een bijzondere verantwoordelijkheid", aldus Rutte aan het begin van dat debat.