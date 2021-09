Financieel toezichthouders: stel strengere bankeisen niet uit

De implementatie van de afspraken moet zowel ‘de tekst en de geest volgen’, schrijven de toezichthouders. De afspraken uit dat akkoord moeten zoveel mogelijk rechtstreeks worden ingevoerd, waarbij er liefst zo min mogelijk uitzonderingen voor de Europese Unie zijn. De uitzonderingen die er wel al zijn zou de Europese Commissie nog eens goed moeten bekijken.

Over de strengere eisen voor banken is jaren gepraat. Na de financiële crisis van 2008 en 2009 waren in het oorspronkelijke Bazel 3-akkoord mondiale afspraken gemaakt over de buffers die banken moeten aanhouden. Die moesten banken beter in staat stellen economische klappen op te vangen.

Hervorming kapitaaleisen

Eind 2017 werd besloten tot verdere hervorming van de kapitaaleisen, wat bekend staat als ‘finaal Bazel 3’. Die regels zijn nog niet ingevoerd. DNB gaf vorige maand wel al aan dat de Nederlandse banken nu al aan de nog in te voeren eisen voldoen.

Behalve DNB ondertekenden onder meer de hoofden van de centrale banken van Duitsland, Italië, Spanje en België. Het hoofd van de Banque de France is een opvallende afwezige.