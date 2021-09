Zorgen over economisch herstel drukken koersen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen aan de eerste sessie na een lang weekend begonnen. Beleggers zijn bezorgd over de vertraging van het economisch herstel vanwege de rondwarende Delta-variant van het coronavirus. Zelfs het gegeven dat centralebankenkoepel Federal Reserve mogelijk zijn steunprogramma langer in stand houdt, kon de negatieve tendens niet voorkomen.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 35.247 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 4525 punten en technologiegraadmeter Nasdaq stond nagenoeg vlak op 15.368 punten. Wall Street bleef maandag dicht vanwege Labor Day.

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar vliegtuigmaker Boeing die 1,7 procent verloor. De Ierse prijsvechter Ryanair, een van de grootste klanten van Boeing, kondigde aan gesprekken met de Amerikanen over de aankoop van nieuwe vliegtuigen te hebben gestaakt. Ryanair was maandenlang met Boeing in conclaaf over de aankoop van nieuwe toestellen. Nu er een streep door de gesprekken is gegaan verliest Boeing in potentie tientallen miljarden dollars aan inkomsten.

Spotify

Muziekstreamingdienst Spotify stond met een winst van 4,4 procent bij de opvallende stijgers. Het van huis uit Zweedse bedrijf profiteerde van een adviesverhoging van KeyBanc. Volgens de analisten groeit het gebruikersbestand van Spotify harder dan bij concurrenten.

Ook was er aandacht voor biotechbedrijf Moderna dat 0,6 procent verloor. Volgens de medische adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci kampt de uitrol van de zogeheten ‘boostershots’ in de VS met vertraging. Farmaceuten en medische fondsen Johnson & Johnson, Merck en Amgen verloren tot 1,5 procent na een negatief analistenrapport van Morgan Stanley.

JD.com

JD.com won 2,1 procent. De Chinese e-commerce-onderneming kondigde de komst van een nieuwe president aan. Oprichter en topman Richard Liu doet op zijn beurt een stap terug. Verder won onlinedatingbedrijf Match Group 6,4 procent. Het bedrijf krijgt later deze maand een plek in de S&P 500.

Verder leverden olie- en gasconcerns als ConocoPhillips en Chevron tot 0,4 procent in. Dat gebeurde in het kielzog van dalende olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 68,43 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 71,96 dollar per vat.

De euro was 1,1854 dollar waard, tegen 1,1863 dollar een dag eerder.