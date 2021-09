2501 nieuwe coronabesmettingen, weekgemiddelde loopt iets op

Vrijdag stond het weekgemiddelde nog op 2479 gevallen per dag. Afgelopen weken schommelde het gemiddelde per zeven dagen rond de 2400 tot 2600 per dag. Vorige week dinsdag werden 2281 nieuwe gevallen van corona bij het RIVM geregistreerd.

In Amsterdam kreeg afgelopen etmaal het grootste aantal mensen een positieve testuitslag, 245 in totaal. In Rotterdam ging het om 123 mensen en in Den Haag om 92. Ook in Utrecht werden 92 positieve testuitslagen geregistreerd. In Almere kregen 45 mensen te horen dat ze corona hadden opgelopen.

Er werden afgelopen 24 uur acht nieuwe sterfgevallen geregistreerd. Van deze overlijdens werden er drie in Apeldoorn gemeld. Niet al deze mensen zijn ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van corona wordt doorgegeven.