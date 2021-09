UNICEF: help Afghaanse kinderen die zonder familie zijn gevlucht

‘Het is een nachtmerrie voor deze kinderen dat ze plotseling hun familie kwijtraakten in de crisis op de luchthaven en vervolgens in hun eentje werden meegenomen op een evacuatievlucht’, zegt Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland. Het is niet bekend of in Nederland ook onbegeleide kinderen zijn aangekomen.

Meerdere landen, waaronder Australië, Duitsland en Qatar, hebben melding van gemaakt van onbegeleide kinderen op evacuatievluchten. UNICEF helpt op luchthavens in Duitsland en Qatar al om de kinderen goed op te vangen en te begeleiden. De VN-organisatie biedt andere landen ook hulp aan.

‘Het is van groot belang dat de kinderen snel worden geregistreerd en veilig worden opgevangen om ze te beschermen tegen misbruik, verwaarlozing en geweld’, schrijft UNICEF in een verklaring. ‘Tijdens opsporing van familie moeten kinderen bij voorkeur samen met bekenden of in een gezinssituatie opgevangen worden.’ De organisatie roept landen dan ook op om kinderen niet te scheiden van vrienden of kennissen als er verder geen familie is. Ook moeten er veilige, legale migratieroutes komen om gezinshereniging mogelijk te maken, aldus de VN-organisatie.