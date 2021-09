Rechter: Roemeense truckers hebben recht op Nederlands loon

Roemeense chauffeurs die vanuit Nederland werken, hebben recht op loon volgens Nederlandse maatstaven. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die vakbond FNV heeft aangespannen tegen Wemmers Tanktransport en zijn Tsjechische zusterbedrijf Unitrans. Volgens een persrechter van de rechtbank Rotterdam maakte Wemmers gebruik van een schijnconstructie door via Unitrans chauffeurs in te huren. De bedrijven hebben dezelfde grootaandeelhouder.

Negen chauffeurs waren tussen 2011 en 2015 in dienst van transportbedrijf Unitrans in Tsjechië. Daardoor droegen ze premies en belastingen af in Tsjechië. De chauffeurs reden echter grotendeels hun ritten in en vanuit Nederland.

Volgens FNV hebben de chauffeurs recht op een individuele vergoeding die kan oplopen tot tienduizenden euro’s. De partijen moeten er van de rechter nu in onderling overleg proberen uit te komen. Lukt dat niet, dan moet de rechter per trucker de hoogte van de vergoeding vaststellen. Een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam benadrukt dat het vonnis alleen geldt voor de negen chauffeurs die met FNV de zaak hebben aangespannen. ‘De rechter heeft niet naar andere gevallen gekeken’, zegt hij.

Wemmers Tanktransport wilde niet inhoudelijk reageren. Het bedrijf laat weten het vonnis van de rechter nog te bestuderen. Eind 2018 bepaalde de Hoge Raad in een andere zaak dat Hongaarse chauffeurs die voor een Nederlands transportbedrijf rijden, volgens Nederlandse maatstaven moesten worden betaald. Ook die zaak was aangespannen door FNV.