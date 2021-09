Goudenmedaillewinnaars Paralympische Spelen geridderd

Alle Nederlandse goudenmedaillewinnaars van de Paralympische Spelen die deze plak voor het eerst hebben behaald, zijn geridderd. Dat gebeurde dinsdag tijdens de huldiging in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Sporters die eerder zijn geridderd, hebben een Chapeaubeeldje ontvangen. Kelly van Zon, die ook het beeldje al had, is zelfs bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.