Vakbond AVV wil dat leden inspraak krijgen in beleggingen ABP

De jongerenvakbond AVV wil namens de eigen leden en mede-eisers ervoor zorgen dat leden van ambtenarenpensioenfonds ABP inspraak krijgen in de beleggingen van het fonds. Dat is nu niet het geval. Via een campagne wil AVV aan de cao-tafel terechtkomen om de wens te laten horen. Volgens AVV-voorzitter Martin Pikaart houden ABP en vakbond FNV dat tot nu toe tegen.