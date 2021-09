Brussel wil dwangsom voor Polen in rechtsstaatruzie

De Europese Commissie wil met een dwangsom afdwingen dat Polen een tuchtcollege voor rechters ontbindt. De commissie heeft het Europees Hof van Justitie, dat Polen in juli opdroeg een eind te maken aan het college, om de maatregel gevraagd. De commissie laat aan het hof over hoe hoog de dwangsom moet worden.

Het dagelijks bestuur van de EU zet daarnaast een volgende stap in een strafprocedure die Polen opnieuw voor het hof in Luxemburg kan brengen omdat het land opdrachten van het hof niet uitvoert. Dan kunnen boetes volgen.

De commissie is al enige tijd verwikkeld in een hoogopgelopen conflict over de hervormingen van de Poolse rechterlijke macht. Die tasten de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak aan, vindt Brussel. Het Europees Hof beaamde dat in juli.