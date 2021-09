VN: miljoenen Afghanen hebben voedsel en zorg nodig

OCHA waarschuwt dat voorraden op beginnen te raken en hoopt dat internationale donoren snel en gul zullen handelen. De oproep komt in de aanloop naar een topconferentie van de VN over Afghanistan, die op 13 september plaats zal vinden.

Sinds de opmars van de Taliban in Afghanistan zijn ruim een half miljoen mensen in het land op de vlucht geslagen. Voor de machtsovername door de radicaalislamitische organisatie leefden al veel mensen in armoede. Nu het land internationaal in een isolement lijkt te raken, dreigt die situatie te verslechteren. Westerse landen die de vorige regering steunden, hebben de geldkraan nu grotendeels dichtgedraaid.

VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths sprak zondag nog met Talibanleider Abdul Ghani Baradar over de dreigende humanitaire ramp in het land. Griffiths benadrukte dat de internationale gemeenschap onpartijdig hulpbehoevende Afghanen wil helpen. De Taliban verzekerden de VN dat hulpverleners niet zullen worden gehinderd.