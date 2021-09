In Den Haag is dinsdag een demonstratie bezig in de buurt van het nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Politie is daarbij aanwezig, zegt een woordvoerster van de politie.

Mogelijk gaat het om een coronaprotest. Of de demonstratie vooraf was aangemeld bij de gemeente is niet bekend.

Dinsdag is het nieuwe parlementaire jaar begonnen. Het Binnenhof is de komende jaren gesloten voor een grootschalige renovatie.