Blinken: Taliban laten mensen met juiste documenten vertrekken

Sinds de Taliban Kabul innamen waren landen, waaronder de VS en Nederland, een tijd lang bezig om mensen te evacueren. Die missie is al ten einde, maar door de toezegging van de nieuwe heersers in Afghanistan hoopt Blinken dat buitenlanders en Afghanen die het land graag willen verlaten, dat alsnog kunnen doen.

Blinken zegt dat de VS samen met onder meer Qatar druk bezig zijn om mensen het land uit te krijgen. ‘Wij hebben op dit moment contact met alle ongeveer honderd Amerikanen die nog in Afghanistan zijn’, zei hij bij een persconferentie in de Qatarese hoofdstad Doha. ‘We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat chartervluchten Kabul kunnen verlaten.’

De Qatarese collega van Blinken, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, zegt dat er nog wordt onderhandeld over het heropenen van het vliegveld van Kabul. Hij hoopt dat de luchthaven snel weer open kan. Momenteel landen er al wel vluchten met hulpgoederen.