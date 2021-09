Duitse minister Altmaier voelt zich beter na ziekenhuisbezoek

Op Twitter schrijft Altmaier dat hij blij is met alle beterschapswensen die hij heeft gekregen. Hij zegt dat hij na een lange werkdag tijdens een etentje onwel werd. ‘Maar de onderzoeken hebben de zorgen van mijn collega’s niet bevestigd.’

Bronnen hebben tegen de krant Bild gezegt dat Altmaier zich de hele dag al niet lekker voelde. Wat er precies aan de hand was, is nog niet bekend.

De 63-jarige minister is een belangrijke bondgenoot van bondskanselier Angela Merkel. Altmaier is sinds 1994 lid van de Bondsdag en is ook kandidaat in de komende verkiezingen, van 26 september.