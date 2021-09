Gouden Kalf voor de Filmcultuur 2021 gaat naar Mijke de Jong

De uitreiking van het Gouden Kalf voor de Filmcultuur vindt plaats tijdens de slotavond van het NFF op vrijdag 1 oktober. De Jong is volgens het festival gekozen vanwege "haar engagement waarmee ze inspeelt op de actualiteit van de welvarende samenleving en daarmee werelden en publiek bijeenbrengt. Voor Mijke is het een plicht om het publiek de ogen te openen voor de vele misstanden om ons heen".

De filmmaakster volgde de Nederlandse Filmacademie. Met haar debuut In krakende welstand (1989) won ze de Prijs van de Stad Utrecht en met Tussenstand (2007) won ze het Gouden Kalf voor Beste Regie. Voor Hartverscheurend (1993) en Tussenstand (2007) kreeg ze de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek. Bluebird (2005) ontving een Kristallen Beer voor Beste Film op het Filmfestival van Berlijn en wist wereldwijd de aandacht te trekken. Joy (2010) won het Gouden Kalf voor Beste Film en De Jong ontving zelf een nominatie voor Beste Regie.

Sinds 1981 wordt het Gouden Kalf voor de Filmcultuur uitgereikt om personen of instanties te eren die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur. In 2021 komt De Jong met haar twaalfde lange speelfilm, de telefilm All Along the Way, gemaakt op basis van het verhaal van de tweelingzussen Nahid en Malileh uit Iran, die zij leerde kennen tijdens haar vrijwilligerswerk in kamp Moria op Lesbos.