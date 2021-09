AEX koerst af op opening net onder 800-puntengrens

De Amsterdamse AEX-index lijkt dinsdag net onder de 800 punten te openen. Maandag kwam de hoofdindex al in de buurt van deze historische puntengrens, maar werd deze nog niet doorbroken. Beleggers verwerken onder meer positieve handelscijfers uit China en een grote overname in de Nederlandse telecomsector.

De AEX-index op Beursplein 5 zal, op basis van de openingsindicatoren, vrijwel vlak beginnen op 798,20 punten. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen na de stevige winsten een dag eerder. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en eindigde met een winst van 0,9 procent. De Japanse hoofdindex is in de afgelopen drie handelsdagen al bijna 5 procent gestegen nadat premier Yoshihide Suga vrijdag liet weten zich niet verkiesbaar te stellen als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). Beleggers hopen dat zijn opvolger met meer stimuleringsmaatregelen komt.

T-Mobile

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 1,3 procent in de plus. Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat de export van het land in augustus veel sterker is gestegen dan verwacht. Ook de import nam flink toe. De cijfers zijn een opsteker na de recente zwakke cijfers over de bedrijvigheid in de Chinese industrie- en dienstensector. In Australië hield de centrale bank de rente ongewijzigd.

Aan het overnamefront werd bekendgemaakt dat telecombedrijf T-Mobile Nederland voor 5,1 miljard euro wordt verkocht aan twee investeerders. Het Britse Apax Partners en het Amerikaanse Warburg Pincus trekken gezamenlijk op bij de aankoop. Ze krijgen niet alleen de 75 procent in handen die Deutsche Telekom in bezit had, maar ook het resterende belang van het Zweedse Tele2 in T-Mobile NL.

ASMI

Het aandeel ASMI zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Exane BNP Paribas schroefden hun aanbeveling voor de chiptoeleverancier op. Het in Amsterdam genoteerde Russische telecombedrijf VEON liet weten te hebben meegedaan aan een nieuwe investeringsronde van ShopUp, een zakelijk e-commerceplatform voor mkb’ers uit Bangladesh. Naast VEON Ventures deden onder meer ook techinvesteerder Prosus en Valar Ventures, eigendom van mede-oprichter Peter Thiel van PayPal, mee.

De euro was 1,1869 dollar waard, tegen 1,1863 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 69,36 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 72,75 dollar per vat.