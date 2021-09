Nikkei zet stijging voort door hoop op meer steunmaatregelen

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag verder vooruit en bereikte het hoogste niveau in vijf maanden tijd. De hoop dat de opvolger van de Japanse premier Yoshihide Suga, die heeft aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen, met nieuwe stimuleringsmaatregelen komt om het economisch herstel verder aan te jagen bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. Een sterker dan verwachte groei van de Chinese export bood eveneens steun aan de handel.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent hoger op 29.916,14 punten en tikte tussentijds voor het eerst sinds begin april weer de 30.000-puntengrens aan. De hoofdindex won in de afgelopen drie handelsdagen bijna 5 procent door het nieuws dat Suga terugtreedt als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida, een mogelijke opvolger van Suga, pleitte in Japanse media voor een steunpakket van 30 biljoen yen, omgerekend zo’n 230 miljard euro, om de economische klap van de coronapandemie verder op te vangen.

Techinvesteerder SoftBank won 9 procent na een aandelenruil met Deutsche Telekom. Het Duitse telecomconcern breidt zijn belang in T-Mobile US uit tot dik 48 procent. SoftBank krijgt in ruil daarvoor een belang van 4,5 procent in Deutsche Telekom. De maker van elektronische componenten Murata Manufacturing en sensorfabrikant Keyence stegen rond de 5 procent. De twee bedrijven worden volgende maand opgenomen in de Nikkei 225. Ook computerspelletjesmaker Nintendo (plus 0,8 procent) promoveert naar de hoofdindex. Nisshinbo Holdings en Toyo Seikan worden uit de index verwijderd en kelderden 11 en 15 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,9 procent. Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat de uitvoer in augustus met 25,6 procent is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Economen hadden gerekend op een exportgroei van zo’n 17 procent. Ook de import nam flink toe. Het Chinese internetconcern Tencent won bijna 3 procent in Hongkong na de inkoop van eigen aandelen door het bedrijf. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. De Australische centrale bank hield de rente conform verwachting ongewijzigd op 0,1 procent.