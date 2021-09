Telecombedrijf T-Mobile Nederland wordt voor 5,1 miljard euro verkocht aan twee investeerders. Het Britse Apax Partners en het Amerikaanse Warburg Pincus trekken gezamenlijk op bij de aankoop. Ze krijgen niet alleen de 75 procent in handen die Deutsche Telekom in bezit had, maar ook het resterende belang van het Zweedse Tele2 in T-Mobile NL.

Deutsche Telekom had in mei aangekondigd naar de opties te kijken voor T-Mobile NL.