ABN AMRO: arbeidswet heeft niet tot meer vaste contracten geleid

‘Opmerkelijk is dat werkgevers vooral in de aanloop naar de wet, die op 1 januari 2020 van kracht werd, massaal tijdelijke contracten hebben opgezegd’, schrijft ABN AMRO. Volgens de onderzoekers gingen werkgevers hun ‘flexibele schil’ door de komst van de WAB anders invullen. ‘Flexwerkers kwamen deels in de WW terecht, terwijl werkgevers overstapten op zzp’ers’, zegt analist Kamalika Patra in een toelichting op het onderzoek.

Bijna 80 procent van alle flexwerkers van wie het contract werd beëindigd, is vrouw. Zij werken vaker in sectoren waar kostenverhogingen minder makkelijk kunnen worden opgevangen. Het gaat dan onder meer om de horeca, kinderopvang en de thuiszorg. ‘Hogere personeelskosten leiden dan al snel tot ontslag’, aldus ABN AMRO.

Vooral laagopgeleide flexwerkers zijn zwaar getroffen. Ruim 15.000 schoonmakers, landbouwwerkers, bouwvakkers en productiearbeiders verloren hun baan. Ook jongeren kregen harde klappen met een daling van ruim 37.000 tijdelijke contracten. ‘Deze werden door een gebrek aan werkervaring niet vervangen door vaste contracten’, concludeert ABN AMRO.

In januari 2020 zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nog dat hij bedrijven erop zou aanspreken als ze zouden proberen de arbeidswet te omzeilen.