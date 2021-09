Frankrijk rouwt om overlijden filmheld Belmondo

Belmondo zal "altijd de Magnifieke zijn", ging Macron verder met zijn loftuitingen. Zijn voorganger Francois Hollande zegt dat "iedereen het fantastisch vond om vrienden met Belmondo te zijn". "Bedankt voor alle fantastische herinneringen die zoveel generaties hebben gevormd", liet Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, optekenen.

"Hij had gevoel voor tragiek", schreef filmmaker Philippe Labro op social media. Hij maakte verschillende films met Belmondo. "Hij was een veel complexer mens dan je zou denken. Hij was een persoon met een enorm groot hart, met smaak en levensvreugde."

Cannes

Het Filmfestival van Cannes herdacht Belmondo via een bericht op sociale media. "Zijn vrijgevigheid als man en acteur leverde ons enkele van de grootste momenten in de geschiedenis van de cinema op", aldus directeur Thierry Fremaux. "Bedankt Jean-Paul. Vaarwel Magnifieke."

Alain Delon, een ander Frans filmicoon, reageerde compleet ontdaan. "Hij maakte deel uit van mijn leven, we zijn samen begonnen in de jaren zestig", vertelde Delon aan CNews. Hij wist al een paar weken dat het slecht ging met Belmondo.

Roland Garros

Op veel televisiezenders in Frankrijk zijn maandagavond speciale programma’s uitgezonden over Belmondo. Ook de organisatoren van het tennistoernooi Roland Garros brachten hulde aan de "grootse acteur". De acteur sloeg zelden een editie over. Ook het Vreemdelingenlegioen kwam met een afscheidsgroet. Belmondo speelde in 1984 een legionair in de film Les Morfalous.

De brandweer in Parijs riep de volgers van hun officiële Twitter-account op de acteur niet zo snel te vergeten als hij ooit verwoordde. Daarmee werd verwezen naar een beroemde uitspraak van Belmondo. "Ik denk altijd dat mensen op de dag van mijn dood even over mij zullen praten, maar daarna zullen ze overgaan op iets anders", zei hij ooit. "Laten we meneer Belmondo laten zien dat hij fout zit", twitterde de brandweer.