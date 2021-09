Kaag wil alleen in kabinet dat klimaatpolitiek drastisch versnelt

Voor D66-leider Sigrid Kaag is aanpak van de klimaatverandering de ultieme taak. In een nieuw regeerakkoord zal daar dan ook "het zwaartepunt" moeten liggen. "U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek", zei ze maandagavond tijdens de HJ Schoo-lezing, georganiseerd door weekblad EW.

Kaag ziet de aanpak van de klimaatproblemen als "de grote opdracht van deze generatie". Volgens haar is klimaatverandering "niet meer een theoretisch risico, ver aan de horizon. Het is een existentieel gevaar, hier en nu". Ze noemt het cruciaal dat deze gevaren worden aangepakt. Het afwenden van een klimaatramp is "allesbepalend".

De vrijheid van mensen wordt bedreigd door de opwarming van de aarde, aldus de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken. Maar zij stipte nog een aantal punten aan die de vrijheid volgens haar bedreigen. Het gaat dan allereerst om de sociale ongelijkheid. Daarbij steekt ze ook de hand in eigen boezem. Haar partij heeft na de financiële crisis ook teveel de nadruk gelegd op bezuinigingen op de overheid.

Roekeloze bezuinigingen

"Ik besef heel goed dat er tijden zijn waarin het nodig is om te bezuinigen. Ik voel me ook thuis bij een partij die degelijk financieel beleid hoog in het vaandel heeft. Maar roekeloze bezuinigingen hebben de wereld en ons land geen goed gedaan. Mensen hebben er een te hoge prijs betaald", aldus Kaag.

Positief is ze over migratie. Dat is nodig voor de Nederlandse economie, zeker met een steeds verder vergrijzende samenleving. Maar Nederland moet zich er wel beter op voorbereiden. Bovendien moet er beter gekeken worden naar de "impact" die het lokaal kan hebben. Het moet daar niet leiden tot een tekort aan woningen, ziekenhuizen en scholen.

Kaag vindt dat ze zich in het kabinet te weinig heeft ingezet voor de Europese Unie. Die heeft driekwart eeuw onafgebroken vrede gebracht en een enorme economische groei. Er is een verregaande eenwording nodig, vindt ze. Rutte III deelde die visie niet en "ik heb zelf niet genoeg gedaan om een wijziging van koers af te dwingen. Dat reken ik mezelf aan."

Stroef

D66 won onder Kaag flink wat zetels bij de verkiezingen in maart. Maar de formatie loopt stroef en zit na ruim vijf maanden in een impasse. "Het gehalte Haags gedoe in deze formatie is veel te hoog. Er lijkt meer tijd te worden besteed aan wat er geschreven wordt in de krant dan de geschiedenis die wij zelf willen schrijven. En dat geeft een heel ongemakkelijk gevoel."

Ze vindt het "moeilijk te bevatten" dat er nog niet wordt onderhandeld. "Alle partijen, ook D66, zullen moeten werken aan de grote reparatie." Vooral bij de VVD ligt volgens haar een taak om de impasse te doorbreken en "politiek vertrouwen te herwinnen, met name van links". Zelf blijft ze zich inzetten voor een "stabiele, progressieve, evenwichtige coalitie. In welke variant dan ook."