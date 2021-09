Problemen met zorgbeoordelingen door CIZ zijn groter geworden

Het is de afgelopen maanden niet gelukt om de achterstanden bij het CIZ weg te werken. De organisatie moet normaal gesproken binnen zes weken beoordelen of mensen op basis van de Wet langdurige zorg recht hebben op geld, maar slaagt daar in bijna een kwart van de gevallen niet in. Ondanks pogingen om de aanvragen die te lang blijven liggen weg te werken, neemt het aantal dossiers op de plank juist toe.