Amsterdamse AEX-index sluit bijna op 800 punten

De Amsterdamse AEX-index is maandag net onder de grens van 800 punten gesloten. De beurshandel werd gesteund door de hoop onder beleggers dat de Federal Reserve langer door zal gaan met het stimuleren van de economie tegen de coronacrisis, na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Eerder zei de Fed dat dit jaar kan worden begonnen met de afbouw van zijn steunprogramma.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde met een winst van 1,1 procent op 798,55 punten. De MidKap was vlak op 1110,98 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 1 procent vooruit.

De chipbedrijven ASMI en ASML waren koplopers bij de hoofdfondsen op het Damrak met plussen tot 2,7 procent. Zorgtechnologieconcern Philips had eveneens een goede dag met een winst van 2,1 procent, net als techinvesteerder Prosus die 2 procent won.

KPN

Telecombedrijf KPN was de grootste daler in de AEX met een min van 3,3 procent, na overnamespeculatie in de sector. De Indiase miljardair Mukesh Ambani zou binnen een maand een bod willen uitbrengen op T-Mobile Nederland. Het zou gaan om een bod van zo’n 4,8 miljard euro, iets minder dan de 5 miljard euro die moederbedrijf Deutsche Telekom zou willen hebben.

In de MidKap stond de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost, die later deze week met resultaten komt, onderaan met een min van 2,3 procent. ABN AMRO zakte 0,2 procent. De bank gaat klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening compenseren. Na een akkoord met de Consumentenbond trekt ABN AMRO daarvoor zo’n 250 miljoen euro uit. De bank volgde met zijn rentes niet de marktrente, terwijl geschilleninstituut Kifid eerder al oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten.

VEON

VEON steeg bijna 5 procent. Het in Amsterdam genoteerde Russische telecomconcern verkoopt zijn zendmasten in Rusland voor omgerekend zo’n 817 miljoen euro aan het Russische zendmastenbedrijf Service-Telecom.

In Frankfurt ging meubelverkoper Steinhoff bijna 20 procent onderuit. Volgens persbureau Bloomberg staat het door boekhoudfraude geplaagde Steinhoff op het punt een miljardenschikking met schuldeisers te sluiten.

De euro was 1,1863 dollar waard, tegen 1,1881 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 68,89 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent minder, op 72,16 dollar per vat.