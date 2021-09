Duizenden Nederlandse ABBA-fans kunnen eerder concertticket kopen

Enkele duizenden Nederlandse ABBA-fans hebben maandag al de kans gekregen om tijdens een zogenoemde pre-sale kaarten te kopen voor de reeks hologramconcerten die vanaf eind mei te zien zijn in een speciale arena in Londen. Dat heeft een woordvoerder van Universal Music maandag laten weten.

Het gaat om fans die direct na de bekendmaking intekenden voor het nieuwe album Voyage dat 5 november uitkomt. In Nederland zijn speciale pre-sale-codes maandag verstuurd naar zo'n 5000 mensen. Het is niet duidelijk of al deze mensen ook daadwerkelijk kaarten hebben gekocht.

De ABBA Voyage-concerten zullen te zien zijn in Queen Elizabeth Olympic Park in Londen. De vier bandleden hebben de concerten opgenomen en zullen te zien zijn als hologrammen. Hun hologrammen zien eruit als de ABBA-leden tijdens hun hoogtijdagen in de jaren zeventig. Het is voor het eerst in veertig jaar dat ABBA weer nieuw werk uitbrengt en weer optreedt.