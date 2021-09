De Franse acteur Jean-Paul Belmondo is op 88-jarige leeftijd overleden, meldt zijn advocaat. Hij speelde in tientallen films, waaronder À bout de Souffle (1960), Le Doulos (1961) en Les Misérables (1995). Belmondo was een icoon in de Franse filmwereld en werd ontzettend groot eind jaren 50, toen de filmstroming nouvelle vague opkwam.